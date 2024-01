Danneggia auto in sosta con un camion e fugge: barese 'pizzicato' dalle telecamere in un comune delle Marche e multato

Avrebbe danneggiato una Fiat Punto in sosta mentre guidava un camion per poi fuggire via: un uomo residente in provincia di Bari è stato pizzicato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della Polizia Locale di Falconara, in provincia di Ancona, e successivamente multato.

L'episodio contestato si è verificato il 15 gennaio scorso nella centrale via Verdi. La proprietaria dell'auto danneggiata ha segnalato la vicenda alla vigili. Sul posto, come racconta AnconaToday, era rimasta anche la pedana del furgone utilizzata per salire dal lato passeggero. Le immagini video del sistema Targasystem hanno consentito di sanzionare il cittadino barese.

