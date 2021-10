Incidente in auto, conducente risulta positiva all'alcoltest: scattano denuncia e ritiro della patente

E' accaduto a Fasano: la giovane, una 29enne di Locorotondo, è rimasta coinvolta in un lieve sinistro stradale. Dai successivi accertamenti è risultato che era alla guida in stato di ebbrezza

Prima l'incidente, poi l'alcoltest e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. E' accaduto a Fasano, nel Brindisino: a finire nei guai una 29enne di Locorotondo. La giovane donna, coinvolta in un lieve sinistro stradale che non ha interessato altri veicoli, è stata sottoposta all'esame dell'alcoltest, al quale è risultata positiva. Oltre alla denuncia, per la 29enne è scattato anche il ritiro della patente.