Incidente a Fasano, scontro tra furgone e camion: muore 24enne di Altamura

Un giovane di 24 anni, Francesco Comodo, originario di Altamura, nel Barese, è morto a seguito di un incidente avvenuto nella mattinata del 3 maggio sulla Selva di Fasano, in provincia di Brindisi.

Il giovane percorreva la strada provinciale del Canale di Pirro a bordo di un furgoncino che, per cause non ancora accertate, si è schiantato con un camion. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118. Inutili i soccorsi.