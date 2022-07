Madre e figlia morte in incidente, lutto cittadino ad Altamura per l'ultimo saluto a Francesca e Nicole

Proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani 28 luglio ad Altamura, in occasione dei funerali di Francesca Maria Natale e Nicole Lorusso, vittime di un terribile incidente stradale, lunedì scorso nei pressi di Laterza, nel Tarantino. La decisione del Comune di Altamura, chiesta a gran voce dalla comunità locale, testimonia "il sentimento di profondo cordoglio, partecipazione e solidarietà nei confronti delle famiglie colpite da questi tristi lutti".

Durante la celebrazione del rito funebre nella chiesa della Trasfigurazione, alle 10 del mattino, l'amministrazione comunale provvederà a sospendere per un minuto tutte le attività dei suoi uffici, esponendo a mezz'asta la bandiera cittadina ed il gonfalone in chiesa. L'amministrazione comunale invita "Tutta la cittadinanza, le organizzazioni e le associazioni sociali, produttive, culturali, sportive e ricreative di Altamura ad unirsi alla commemorazione e ad osservare momenti di riflessione in segno di vicinanza e solidarietà alle famiglie colpite da questo dramma."

La tragica fine delle due vittime ha destato molta emozione nell'intera comunità altamurana, scossa dal drammatico epilogo dell'incidente avvenuto sulla ex strada statale 580: Francesca Maria Natale, cinquantaduenne insegnante di sostegno, era una personalità stimata in città per le sue riconosciute qualità morali. Vivo dolore e profonda commozione anche per la perdita della piccola Nicole Lorusso, figlia undicenne della professoressa Natale.