Incidente in centro a Bari: furgoncino si ribalta tra via Dante e via De Rossi

Traffico bloccato nelle prime ore della mattinata, nel centro di Bari, a causa di un incidente avvenuto all'incrocio tra via Dante e via De Rossi. Un furgoncino, per cause non ancora conosciute, si è improvvisamente ribaltato terminando la sua corsa sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la viabilità. Non si segnalano feriti. La situazione è tornata alla normalità nel corso della mattinata.