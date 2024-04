Incidente sulla provinciale, furgone finisce fuori strada: morto un uomo

Un 65enne della provincia di Bari è morto nella serata di venerdì, 26 aprile, in un incidente avvenuto nel Potentino, in territorio di Tolve. L'uomo, residente a Palo del Colle, era alla guida di un furgone che per cause in corso di accertamento è finito fuori strada, terminando la cosa in una scarpata. Inutili, purtroppo, i soccorsi del 118. Sul posto si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.