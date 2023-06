Corato in lutto per la morte di Gabriel, operaio 23enne investito sulla Provinciale a Terlizzi: "Dolore per tutta la città"

La città di Corato piange la morte di Gabriel Aurelian Petrescu, il 23enne operaio investito da un'auto mentre si trovava, per il suo turno, sulla strada provinciale 231, nelle vicinanze di Terlizzi.

Il giovane, di origini rumene, viveva da qualche tempo nel comune coratino. Il sindaco della cittadina, Corrado De Benedittis, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la tragedia attraverso un messaggio sui social: "Morire di lavoro, sulla strada", un "dolore immenso, infinito, per tutta la città e una grande rabbia".

L'operaio, secondo una ricostruzione dei Carabinieri di Molfetta, coordinati dalla Procura di Trani, è stato investito da una Dacia guidata da una 45enne di Andria attualmente indagata per omicidio stradale. In base a quanto riferisce l'Ansa, la conducente, per gli inquirenti, non si sarebbe accorta della presenza del 23enne a bordo strada o perchè impegnato nel taglio dell'erba o per segnalare agli automobilisti la presenza dei suoi colleghi al lavoro sulla strada.