Grave incidente sulle strade del Salento: morta donna residente a Bari, quattro persone ferite

Una donna di 75 anni, Elita Marzano, originaria di Nardò (Lecce) ma residente a Bari è morta ieri sera a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nelle vicinanze di Galatone, in Salento, sulla provinciale 17. Lo schianto, avvenuto attorno alle 20.30, ha visto coinvolte tre auto, una delle quali (una Fiat 126) sbalzata fuori dalla carreggiata. Nell'impatto è deceduta la 75enne, alla guida di una Toyota Yaris.

Secondo una ricostruzione riportata da LeccePrima, vi sarebbe stato un primo tamponamento che ha visto interessate due vetture, tra cui la 126 che è stata sospinta fuori strada. Quindi la Yaris avrebbe poi finito per invadere la corsia opposta per poi scontrarsi con un altro veicolo, una Mercedes. Il bilancio riporta anche altri 4 feriti tra gli occupanti delle vetture coinvolte: si tratta di ragazzi tra i 20 e i 26 anni e di una donna di 48 anni, trasportati in altri ospedali del Salento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, I carabinieri e una pattuglia della Polizia Stradale.

