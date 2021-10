Incidente sulla provinciale: auto finisce fuori strada e si ribalta, muore 60enne nel Barese

Un uomo di 60 anni, residente a Gioia del Colle, è morto questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 29, che collega il Comune barese a Castellaneta.

Per cause in corso di accertamento, l'auto condotta dall'uomo è finita fuori strada, impattando contro un muretto a secco e ribaltandosi. Non ci sarebbero altri mezzi o persone coinvolti. Inutili si sono rivelati purtroppo i soccorsi del 118. Si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche, per la gestione della viabilità, i volontari di Gioia Soccorso e della Pubblica Assistenza Gioiese. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale.

(foto Vivilastrada.it)