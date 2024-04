Incidente nel Barese, terribile scontro sulla provinciale: muore 48enne

Incidente mortale questa mattina nel Barese. Un uomo ha perso la vita nello scontro tra due veicoli, avvenuto sulla provinciale tra Gioia del Colle e Putignano. Per cause in corso di accertamento, i due mezzi - un'utilitaria e un fuoristrada - si sono scontrati.

A perdere la vita nello scontro, un 48enne di Santeramo che, secondo quanto appreso, si stava recando al lavoro. Ferito l'altro conducente. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, giunti da Putignano, oltre che del 118 e dei carabinieri.