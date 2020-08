Si schianta con la sua moto contro un muretto a secco: in gravi condizioni 14enne di Monopoli

Un 14enne è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essersi schiantato con la sua moto contro uno scooter a Monopoli. L'incidente è avvenuto nella serata di venerdì in contrada Virbo. Secondo una ricostruzione, il ragazzo non avrebbe utilizzato il casco: i soccorritori del 118 lo hanno rinvenuto gravemente ferito con un paio di infradito ai piedi e a torso nudo.

In base a quanto rilevato dalla Polizia Locale di Monopoli, il ragazzo si sarebbe messo alla guida dello scooter senza patente e assicurazione del mezzo.