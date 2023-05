Bitetto in lutto per la morte del 17enne Gianluca Moschetti: "Tragedia dal dolore inimmaginabile"

La comunità di Bitetto è in lutto per la tragica morte di Gianluca Moschetti, il 17enne deceduto la notte scorsa a seguito di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla strada provinciale che collega la cittadina barese a Binetto e nel quale tre persone sono rimaste ferite. Il ragazzo era a bordo di un'auto guidata da un 21enne e nella quale vi erano altri due giovanissimi: il mezzo, dopo essersi scontrato con un ulivo, si è ribaltato nelle campagne circostanti.

Per il ragazzo non v'è stato nulla da fare. Altri tre occupanti sono rimasti feriti in modo lieve mentre il 21enne alla guida è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Il conducente sarebbe risultato positivo a un controllo antidroga.

La città di Bitetto ha espresso il proprio dolore alla famiglia di Gianluca Moschetti che, sette anni fa, subì un ulteriore lutto sempre legato a un incidente stradale: in quell'occasione a perdere la vita fu un altro figlio, Stefano, che all'epoca aveva 19 anni.

La sindaca di Bitetto, Fiorenza Pascazio, raggiunta dall'Ansa ha espresso "vicinanza alle famiglie delle persone coinvolte e soprattutto a quella della giovane vittima". Si tratta, per Pascazio, di "una tragedia dal dolore inimmaginabile".