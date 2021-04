Auto con cinque ragazzi a bordo finisce nella scarpata: tre ricoverati in ospedale

L'incidente si è verificato a Gravina in Puglia, nel Barese. Nelle prossime ore saranno ultimate le operazioni di recupero della vettura. Al momento le Forze dell'Ordine stanno valutando ogni possibile elemento per risalire alla dinamica

Sarebbero almeno tre i feriti in un grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica a Gravina in Puglia, nel Barese. Un'auto con a bordo 5 giovani, per cause non ancora conosciute, è precipitata in una scarpata, in località 'Terra Santa'.

Dopo lo schianto sono giunte immediatamente le ambulanze per prestare i soccorsi, nonché Carabinieri, Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Tre di loro, spiega il sindaco di Gravina Alesio Valente su Facebook, sono state ricoverate in ospedale. Nelle prossime ore saranno ultimate le operazioni di recupero della vettura. Al momento le Forze dell'Ordine stanno valutando ogni possibile elemento per risalire alla dinamica, ancora poco chiara.

"Credo che un po’ tutti - afferma il sindaco - debbano evitare pettegolezzi o la diffusione di false notizie ed in silenzio pregare o comunque sperare che il bilancio non si aggravi e che dall’ospedale non giungano brutte notizie. Questo è quello che fa una Comunità seria".