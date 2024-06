Incidente a Grosseto: morti due militari dell'Aeronautica in servizio a Gioia del Colle

Due militari dell'Aeronautica, in servizio al 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle, hanno perso la vita questa mattina in un incidente avvenuto in prossimità dell'Aeroporto militare di Grosseto, sede del 4° Stormo Caccia.

Per cause ancora da chiarire, due auto si sarebbero scontrate. Per i due militari, il tenente Riccardo Latino e Primo Maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci, non c'è stato nulla da fare. In una nota, il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, il generale Luca Goretti, ha espresso dolore e cordoglio per la scomparsa dei due militari.

Feriti anche altri quattro militari dell'Aeronautica Militare, che erano a bordo di uno dei due mezzi coinvolti e che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati nei vicini ospedali di zona. Le persone coinvolte nell'incidente - rende noto l'Aeronautica - sono tutti militari dell'Aeronautica Militare, in missione alla base di Grosseto per attività addestrative in corso di svolgimento in questi giorni. Personale del 4° Stormo è immediatamente intervenuto sul posto per supportare le forze dell'ordine e le squadre di soccorso.