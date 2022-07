Camion in fiamme sulla statale 16 a Monopoli, traffico in tilt verso Bari

Traffico rallentato sulla strada statale 16 all'altezza di Monopoli: un camion ha improvvisamente preso fuoco nei pressi dell'uscita 'San Francesco'. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme ed una pattuglia del nucleo operativo dei Carabinieri di Monopoli. Le Forze dell'Ordine locali sono attualmente presenti sul posto per verificare le cause dell'incendio sul mezzo pesante e per gestire la viabilità fortemente rallentata nella direzione verso Bari. Il camion è stato completamente distrutto dall'incendio.

La strada statale 16 è stata chiusa al traffico in direzione Nord, all'altezza dell'uscita Monopoli Sud, lo comunica la Polizia locale, tramite canale Telegram, consigliando agli automobilisti il percorso alternativo da Fasano per evitare il tratto attualmente bloccato al transito.