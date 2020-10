Incidenti stradali Japigia / Via Arturo Toscanini

Incidente mortale nella notte a Japigia: 20enne sbalzato dalla moto muore sul colpo

L'episodio è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza in via Toscanini. A impattare con il veicolo a due ruote, su cui viaggiavano in due, è stata un'auto