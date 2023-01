Incidente fra auto e moto in via Trisorio Liuzzi, a Carbonara: traffico rallentato nella zona del Di Venere

Un incidente stradale, fra un'auto ed una moto, si è verificato su via Trisorio Liuzzi, nel quartiere Carbonara di Bari. L'impatto si è verificato in prossimità dell'intersezione per l'ospedale di Venere. Sul posto ci sono gli agenti della Polizia Locale che stanno gestendo la viabilità, complicata dai mezzi incidentati. Al momento si segnalano feriti lievi: le loro condizioni di salute non destano preoccupazioni, ma potrebbero essere accompagnati in ospedale per ulteriori accertamenti sanitari. La Polizia Locale, tramite il proprio canale telegram, raccomanda agli automobilisti in transito nell'area dell'incidente di prestare attenzione.