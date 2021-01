Doppio incidente sulla SS100: ferito in codice rosso, traffico in tilt in entrambe le direzioni

Doppio incidente sulla SS100, che sta mandando in tilt il traffico in entrambe di direzioni. I sinistri, che hanno coinvolto quattro veicoli, hanno creato code all'altezza di Casamassima, per la precisione dal km 16,000 al km 16.900.

Una donna è stata ricoverata in ospedale a Bari in seguito al primo dei due incidenti: secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata investita dopo essere uscita dalla sua auto per controllare i danni dell'impatto. Pochi minuti dopo, alcuni chilometri più a nord sulla stessa corsia di marcia, c'è stato un altro tamponamento a catena tra tre auto con altrettanti feriti lievi. Sul luogo del secondo incidente sono intervenuti anche carabinieri e polizia locale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, la pulizia del piano viabile da olio e detriti e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.