San Giorgio, incidente stradale sul lungomare: tratto chiuso, traffico in tilt in zona

Lungomare chiuso al traffico per incidente stradale in tarda mattinata a Bari. L'impatto, le cui cause sono ancora da chiarire, ha costretto la polizia locale a interdire al traffico il tratto, in zona San Giorgio, tra il camping San Giorgio e il lungomare Giovine. L'evento ha creato code e rallentamenti nell'area a sud della città, mentre la polizia locale sta prevedendo percorsi alternativi per i mezzi di passaggio sul lungomare.