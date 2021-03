Auto nella scarpata dopo l'impatto sulla Adelfia-Sannicandro: due morti nel grave incidente

Dinamica ancora da chiarire per lo scontro, che ha provocato anche due feriti, trasferiti in codice rosso in ospedale. Le auto coinvolte sono rimaste completamente distrutte

Incidente mortale sulla Sp236, che unisce Adelfia a Sannicandro. Coinvolti due veicoli, per cause ancora da accertare rimasti completamente distrutti nell'impatto. Due persone hanno perso la vita nell'incidente, mentre altri due sono stati portati in ospedale in codice rosso dalle ambulanze del 118 intervenute. Presumibilmente si è trattato di un impatto violento, visto che una delle due auto, un'Audi, è finita nella scarpata ai bordi della strada, tranciata a metà. Il secondo mezzo coinvolto è invece una Fiat Punto, finita contro il guadrail. Sul posto anche vigili del fuoco, che stanno rimuovendo i mezzi dalla strada, polizia metropolitana e polizia locale, che sta deviando il traffico nelle aree circostanti.

Ultimo aggiornamento ore 19.43