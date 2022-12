Un motociclista è rimasto ferito in modo lieve, ieri sera, per un incidente avvenuto in via Solarino, nel quartiere Picone di Bari. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e la viabilità.

Il motociclista è stato soccorso da personale del 118 giunto sul luogo dello schianto.