Incidente sulla statale 16 Adriatica a Polignano, 3 veicoli coinvolti: chiuso il traffico in direzione Nord

La strada statale 16 Adriatica è temporaneamente chiusa al traffico nel tratto all’altezza di Polignano, in provincia di Bari: lo stop al passaggio di veicoli, determinato sulla carreggiata in direzione nord, si è reso necessario a causa di un incidente che ha coinvolto 3 veicoli, fortunatamente senza provocare feriti

Per consentire la rimozione dei mezzi, il traffico è stato deviato lungo la complanare adiacente, tramite lo svincolo di San Vito al km 832,700. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.