Incidente sulla Statale 16 in direzione Nord, impatto fra furgone e auto all'altezza dell'uscita 'Poggiofranco': traffico in tilt

Questa mattina è avvenuto l'ennesimo incidente sulla Statale 16 'Tangenziale di Bari': coinvolti nell'impatto un auto e un furgone all'altezza dello svincolo per il quartiere Poggiofranco, in direzione Nord. L'episodio ha congestionato il traffico in transito sulla carreggiata, causando lunghe code. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 per prestare soccorso ai feriti e i tecnici dell'Anas per gestire la viabilità del tratto stradale.

Il luogo dell'incidente è stato raggiunto anche dalle pattuglie della Polizia Locale che segnalano rallentamenti del traffico sulla Statale 16 già dallo svincolo per il quartiere Japigia, in direzione Nord. Tramite il proprio canale Telegram, la Polizia Locale raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e prevedere percorsi alternativi.