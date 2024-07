Motociclista morto sulla Statale 16, Modugno piange Pierluigi Mazio: "Abbiamo perso un'anima bella"

"Pierluigi ci ha lasciati. La città di Modugno ha perso un'anima bella. Un giovane dipendente, un ragazzo straordinario, un amico di tutti noi. Con profonda commozione e con immenso dolore esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari. Siamo vicini a loro con il pensiero e con il cuore, pronti a offrire tutto il supporto e l'affetto di cui avranno bisogno per affrontare questa difficile prova". Sono queste le parole con cui il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, esprime il suo cordoglio per la scomparsa del giovane dipendente del Comune, Pierluigi Mazio, deceduto questa notte in seguito ad un incidente in moto sulla Statale 16.

"Onoriamo la sua memoria ricordando la sua dedizione e il suo spirito di servizio, che continueranno a vivere nei nostri cuori e nelle nostre azioni quotidiane. La nostra comunità non dimenticherà mai il contributo che ha dato e l'esempio che ci ha lasciato - si legge nel post sulla pagina facebook del sindaco di Modugno - Che Pierluigi possa trovare la pace eterna e che la sua famiglia possa trovare conforto nel ricordo dei momenti felici trascorsi insieme a lui. Ciao Pierluigi, ti vogliamo bene".