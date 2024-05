Incidente sulla Statale 16 a Bari, lunghe code dall'uscita Poggiofranco: traffico in tilt

Un'incidente stradale sulla Statale 16 nei pressi dello Stadio San Nicola ha generato questa mattina lunghe code in direzione Nord, verso Foggia. Il traffico congestionato ha coinvolto anche la Statale 100, con file di auto dall'uscita per Capurso fino all'ingresso a Bari (dove si trova l'imbocco per la Statale 16).

Il sinistro è avvenuto all'altezza dell'uscita Poggiofranco della Statale 16, la Polizia Locale consiglia agli automobilisti di intraprendere percorsi alternativi. Sul luogo è giunta una pattuglia degli agenti della Locale e il personale Anas.