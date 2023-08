Scontro fra auto e tir sulla Statale 96 verso Bari, strada chiusa al traffico: 7 feriti nell'incidente

Uno scontro fra un'auto e un tir è avvenuto questa mattina sulla Strada Statale 96 all'altezza del mobilificio Chateau d'Ax, in direzione Bari. A causa dell'incidente la strada è stata chiusa dall'altezza dell'Officina Calabrese (km 120,600), in direzione Bari. Nel sinistro si registrano sette feriti. Sono state istituite deviazioni del percorso al km 120,300.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. La Polizia Locale consiglia di intraprendere alla guida percorsi alternativi e di prestare la massima attenzione sulla strada.