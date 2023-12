Incidente sulla Statale 16 in direzione Nord, traffico in tilt verso l'uscita Torre a Mare

Un incidente sulla statale 16 in direzione Nord, all'altezza di Torre a Mare, sta causando questa mattina code e rallentamenti. In particolare la viabilità risulta congestionata nel tratto vicino al km 811+500, punto in cui è avvenuto il sinistro. La Polizia Locale di Bari, tramite i suoi canali social, invita gli automobilisti a moderare la velocità.