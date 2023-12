Incidente stradale in via Tatarella, morto un motociclista 27enne

Un motociclista di 27 anni è morto, questa mattina, in un incidente stradale in via Tatarella, a Bari, nel tratto compreso fra lo svincolo di Santa Fara e la rotatoria nei pressi di via Sangiorgi. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto e per gestire la viabilità compromessa a causa del sinistro avvenuto intorno alle 13. In via Tatarella sono arrivati anche i soccorritori del 118.

Il centauro è morto sul posto. Il tratto stradale, interessato dall'incidente, è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia. Sono incorso accertamenti e rilievi di polizia giudiziaria.