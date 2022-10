Incidente sulla statale 100: quattro feriti nello scontro tra due auto a Sammichele

Quattro persone, tra cui due minori, sono rimasti feriti nella tarda serata di martedì in un incidente avvenuto sulla statale 100. L'impatto, che ha coinvolto due auto, si è verificato all'altezza dello svincolo per Sammichele. In corso di accertamento l'esatta dinamica e le cause dello scontro.

I due minori sono stati trasportati al Giovanni XXIII, mentre gli altri due feiti sono stati condotti dal 118, intervenuto per i soccorsi, all'ospedale di Miulli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità e il personale Anas per il ripristino del sicurezza stradale.

(foto Vivilastrada.it)