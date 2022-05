Incidente sulla statale 16, traffico rallentato e code in direzione nord

Traffico rallentato e lunghe code, questa sera, sulla statale 16 in direzione nord. A provocare i disagi un incidente verificatosi in prossimità dell'uscita per Giovinazzo-Bitonto. Sul luogo del sinistro, un tamponamento tra auto, sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione stradale, con incolonnamenti già dall'altezza di San Pio.