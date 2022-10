Incidente stradale sulla tangenziale: lunghe code di veicoli in direzione nord

Lunghe code di veicoli si registrano sulla strada statale 16 di Bari per un incidente avvenuto in direzione nord, all'altezza dello svincolo 'via Napoli C'. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per la rimozione dei veicoli coinvolti dal sinistro. Il traffico procede quindi a rilento, tanto che la polizia locale di Bari consiglia di utilizzare l'uscita Bari San Paolo per i veicoli che procedono in direzione nord, così da non rimanere imbottigliati.

Ultimo aggiornamento ore 19.42