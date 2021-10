Schianto tra due vetture in Tangenziale all'altezza della Zona Industriale: traffico in tilt

Traffico in tilt, questo pomeriggio, sulla Tangenziale di Bari, a causa di un incidente avvenuto in direzione Nord, nelle vicinanze dell'uscita per la Zona Industriale: due le auto coinvolte ma senza feriti. Lo schianto si è verificato poco prima delle 20.

Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale. Il traffico è in via di miglioramento dopo che erano stati registrati lunghi incolonnamenti.