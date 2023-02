Investe un cavallo sulla strada provinciale Bitetto-Modugno: automobilista ricoverato in gravi condizioni

L'animale sarebbe apparso improvvisamente sulla carreggiata, l'uomo alla guida non avrebbe avuto il tempo di evitarlo. È ricoverato in rianimazione al Policlinico di Bari, il 57enne di origini marocchine che ieri ha investito un cavallo sulla strada provinciale Bitetto-Modugno. L'incidente ha causato anche la morte dell'equino.

L'automobilista, che viaggiava su una Volkswagen Touran in compagnia del figlio 32enne, avrebbe visto spuntare in strada un cavallo di colore marrone scappato da un recinto poco distante dal luogo dell'impatto. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 4 di mattina, con visibilità ancora limitate a causa del sole non ancora sorto. Il 58enne, soccorso dagli uomini del 118, è in gravi condizioni e in prognosi riservata. Il figlio ha riportato ferite lievi.

La carcassa dell'animale è stata rimossa grazie all'intervento degli operatori del servizio veterinario della Asl di Bari. I Carabinieri della Compagnia di Modugno stanno svolgendo le indagini per risalire al proprietario del cavallo e verificare la dinamica dell'accaduto.