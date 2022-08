Travolta da un'auto mentre attraversava la strada a Pane e Pomodoro: 63enne grave in rianimazione

Stava attraversando la strada quando è stata investita da un'auto. È successo nel primo pomeriggio davanti all'ingresso del lido Pane e Pomodoro: il conducente si è fermato per soccorrere una donna di 63 anni, rimasta gravemente ferita nell'impatto e trasportata in ospedale da un'ambulanza del 118 intervenuta sul posto. Al momento si trova in rianimazione e le sue condizioni sarebbero gravi, secondo quanto riportato dalla polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi e gli accertamenti.

Un episodio che segue di pochi giorni un altro investimento finito in maniera ancor più tragica, con il decesso di un 47enne bitontino travolto da una moto mentre attraversava la strada con la sua famiglia sul lungomare di Santo Spirito.