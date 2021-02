Attraversa la strada sulla provinciale, investito da auto in transito: muore 45enne

L'incidente si è verificato all'altezza di una stazione di servizio tra Noicattaro e Casamassima. Sul posto i Carabinieri e personale del 118. Fermato, in attesa degli accertamenti, il conducente della Fiat Punto coinvolta nell'incidente

Un uomo di 45 anni è deceduto, questa mattina, dopo essere stato investito mentre attraversava la strada lungo la provinciale che collega Noicattaro a Casamassima, nel Barese. L'incidente si è verificato all'altezza di una stazione di servizio.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri intervenuti sul posto, l'uomo, un agricoltore italiano che lavorava nella zona, è stato travolto da una Fiat Punto in transito mentre attraversava probabilmente per recarsi al bar del benzinaio. Il 45enne sarebbe deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale del 118. Il conducente della vettura è stato fermato dai Carabinieri in attesa di completare gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.