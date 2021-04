Incidente sulla statale 16: auto si ribalta all'altezza di Japigia

E' accaduto sulla carreggiata in direzione sud, in corrispondenza del tratto in cui sono in corso i lavori per la variante ferroviaria. Sul posto Polizia locale, vigili del fuoco e 118

Incidente nel pomeriggio sulla statale 16 all'altezza di Japigia, in direzione sud. Per cause ancora da accertare un'auto si è ribaltata, finendo di fianco al centro della carreggiata. Non è chiaro, al momento, se ci siano altri mezzi coinvolti. L'incidente è avvenuto in corrispondenza del tratto dei 'curvoni', in cui sono presenti le deviazioni legate ai lavori per la variante ferroviaria.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale, vigili del fuoco e 118: secondo prime informazioni, le persone sarebbero coinvolte sarebbero due, ma al momento non si conoscono dettagli sulle loro condizioni.