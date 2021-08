Incidente sulla statale 16 a Bari, camion si ribalta e perde carico sulla carreggiata: code e traffico rallentato

E' accaduto all'altezza di Japigia, in direzione nord: il mezzo pesante è finito di traverso sulla carreggiata, disseminando sull'asfalto il carico di uva. Un secondo incidente si è verificato poco più avanti

Incidente sulla tangenziale di Bari all'altezza di Japigia, nel tratto caratterizzato dalla presenza dei 'curvoni', in direzione nord. Per cause ancora da accertare, un camion si è ribaltato, finendo su un fianco, posizionato di traverso su parte della carreggiata, e disseminando sull'asfalto il carico di uva trasportato.

Sul posto, oltre all'intervento del 118 per soccorrere il conducente, si è reso necessario anche quello dei vigili del fuoco. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con code e rallentamenti.

Sulla stessa carreggiata in direzione nord, inoltre, poco più avanti si è verificato un altro sinistro, all'altezza dell'uscita per Triggiano.

Polizia locale presente sul posto: per chi arriva da Lecce/Brindisi si consiglia uscita Bari San Giorgio e proseguire sulla litoranea per poi riprendere SS 16 mediante asse nord sud/via Tatarella.

(foto di repertorio)