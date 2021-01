Incidente a Japigia: scontro all'incrocio tra via Toscanini e Caldarola, coinvolte tre auto

Incidente questa mattina a Japigia, all'altezza dell'incrocio tra via Toscanini e via Caldarola. Nell'impatto, la cui dinamica è in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte tre auto.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale e soccorritori del 118: solo una persona sarebbe rimasta ferita, ma in maniera lieve. Nel tratto interessato dall'incidente si sono registrati rallentamenti.