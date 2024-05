Un incidente si è verificato attorno alle 13 sulla Tangenziale di Bari, all'altezza dello svincolo per 14 in direzione sud. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Non si segnalano feriti. Il traffico ha subito rallentamenti e code in una giornata già di per sè critica come il Primo Maggio. La situazione è tornata alla normalità attorno alle 13.