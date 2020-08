Investita da un'auto in via Caldarola: donna in codice rosso, conducente in fuga dopo l'impatto

Grave incidente in serata, poco prima delle 20, in via Caldarola a Japigia, all'altezza del Canalone. Una donna di 74 anni è stata trasportata in ospedale in codice rosso dopo essere stata investita da un'auto. La vittima, soccorsa dal 118, è stata condotta al Di Venere.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha provveduto a chiudere al traffico il tratto interessato (poi riaperto), e ha avviato indagini per risalire all'automobilista, che dopo l'impatto si è dileguato senza prestare soccorso.

(foto di repertorio)