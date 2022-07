Schianto in moto: perde il controllo e finisce contro muretto, muore giovane centauro

Per cause da accertare, avrebbe perso il controllo della moto a bordo della quale viaggiava, terminando la corsa contro un muretto. L'impatto si è rivelato fatale per il giovane centauro, un 20enne originario di Santeramo. L'incidente è accaduto questa mattina, intorno alle 10, appena fuori Laterza, nel Tarantino, sulla strada che collega a Ginosa. Il ragazzo, secondo quanto si è appreso, viaggiava da solo, ed era probabilmente diretto verso il mare.

Inutili, purtroppo, si sono rivelati i soccorsi del 118 per il giovane. Sul posto sono intervenuti carabinieri e agenti della Polizia locale, cui sono affidati rilievi e accertamenti sull'accaduto.

Non si è trattato dell'unico grave incidente avvenuto in questo fine settimana sulla strade baresi e pugliesi: nella notte, a Bari, un 70enne è morto nello scontro tra due auto. All'alba di oggi, tre ragazze sono finite fuori strada a Monopoli: una di loro ha riportato serie ferite ed è ricoverata in ospedale.