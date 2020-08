Tragico scontro auto-moto tra Locorotondo e Martina, muore giovane coppia: lasciano un bimbo di dieci mesi

Tragico schianto nella tarda serata di giovedì, 13 agosto, sulla statale 172, nel tratto che collega Locorotondo a Martina Franca. Una giovane coppia è morta nello scontro tra una moto e un'auto.

Le vittime sono Liliana Calabretto, 38 anni di Locorotondo, e Cesare Fumarola, 34 anni, di Martina Franca. Per cause ancora da accertare, la moto a bordo della quale viaggiavano si è scontrata con una Nissan Qashqai. La donna è morta sul colpo, mentre il 34enne è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. La coppia lascia un bimbo di appena dieci mesi.

La notizia ha sconvolto le comunità di Martina Franca e Locorotondo. Liliana lavorava come estetista. Cesare, invece, gestiva una sartoria insieme al fratello Martino, di qualche anno più giovane, venuto a mancare soltanto alcuni giorni fa. Lo scorso 30 luglio, infatti, Cesare e la sua famiglia avevano dovuto affrontare il terribile dolore dell'improvvisa scomparsa di Martino, deceduto in ospedale dopo aver accusato un malore. Sul suo decesso, i familiari hanno chiesto chiarezza, evidenziando presunte omissioni nei soccorsi prestati al giovane.