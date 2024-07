Incidente tra moto e auto a Locorotondo: muore ragazzo di 19 anni

Un ragazzo di 19 anni è morto, nel pomeriggio di mercoledì 11 luglio, a seguito di un incidente avvenuto sulla Statale 172 nelle vicinanze di Locorotondo (Bari). Il giovane era a bordo di una moto quando, per cause non ancora accertate, si è scontrato con un fuoristrada.

Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono glinti gli operatori del 118 e le Forze dell'Ordine.