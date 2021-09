Incidente in moto sulla statale, muore ragazza di 26 anni nel Barese

L'impatto tra il mezzo a due ruote e un furgone, nel tratto tra Locorotondo e Fasano: nonostante i soccorsi, per la giovane non c'è stato nulla da fare

Una ragazza di 26 anni ha perso la vita nel pomeriggio di domenica a causa di un grave incidente avvenuto sulla statale 172 dei Trulli, tra Locorotondo e Fasano.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane, Angela Lattanzio, era a bordo di una moto che per cause in corso di accertamento si sarebbe scontrata con un furgone. L'impatto è avvenuto in prossimità di un centro commerciale della zona. Soccorsa e trasportata in ospedale, prima a Martina Franca, poi a Taranto, la ragazza purtroppo non ce l'ha fatta.