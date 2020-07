"Ti ricorderemo per il tuo sorriso": Triggiano e Bari piangono Luciano Abbrescia, morto dopo un incidente in moto

E' deceduto per le gravi ferite riportate Luciano Abbrescia, 55enne residente a Bari, vittima di un incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale 131 tra Triggiano e Noicattaro. L'uomo era alla guida di una moto quando, per cause non ancora chiarite, si è scontrato con un furgone aziendale.

Il 55enne è morto sul colpo, nonostante i soccorsi del 118. Sul posto erano giunti per i rilievi gli agenti della Polizia Locale di Triggiano. Abbrescia era noto nella cittadina barese dove lavorava da tempo come cameriere in ristoranti e locali della zona. Su Facebook il triste ricordo di chi lo conosceva da tempo: "Voglio ricordarti così: come una persona solare.. con il sorriso sempre sulle labbra", scrive un'utente del social che ha voluto lasciare un pensiero per il 55enne.