A 25 anni muore in un incidente stradale mentre torna dal lavoro, Terlizzi in lutto per Luigi: "Un dolore per tutta la città"

"Oggi tutta Terlizzi piange una giovane vita. Invito i cittadini e tutte le attività commerciali a partecipare, durante i funerali, al dolore della famiglia che è il dolore di tutta la città". Così il sindaco della cittadina, Ninni Gemmato, annuncia su Fb la proclamazione del lutto cittadino per oggi, 27 luglio, in segno di cordoglio per la scomparsa del giovane Luigi Tempesta, 25 anni, morto nei giorni scorsi a causa di un incidente stradale.

Nel pomeriggio, alle ore 16,30, si terranno i funerali nella concattedrale di Terlizzi, cui l'amministrazione comunale, annuncia Gemmato, "parteciperà in forma ufficiale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fatale, per il giovane Luigi, è stato un incidente avvenuto lo scorso 22 luglio sulla strada provinciale che collega Ruvo ad Altamura, tra il furgone a bordo del quale viaggiava e un mezzo pesante. Il 25enne, trasportato in ospedale in gravissime condizioni, è successivamente deceduto. "Luigi - ricorda Gemmato nel suo post - ha perso la vita sulla strada mentre era a bordo del suo furgone, al termine di una giornata di lavoro. Ringrazio le forze dell’ordine, i soccorritori e i sanitari che hanno fatto tutto il possibile per salvargli la vita".