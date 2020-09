Malore alla guida, autista Amtab si schianta contro altre auto in sosta: è in gravi condizioni

Un autista Amtab è stato trasportato in ospedale, in codice rosso, dopo un incidente avvenuto sulla strada provinciale tra Modugno e Palese, nelle vicinanze del cinema Ciaky. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre era alla guida di un Doblò di servizio dell'azienda di trasporto locale di Bari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il veicolo si sarebbe schiantato contro alcune auto in sosta e incolonnate a un semaforo. L'uomo è stato soccorso dalle ambulanze del 118 e quindi condotto in ospedale. Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e la viabilità.