Studente spagnolo morto sulla Statale 100 ad Adelfia, il dolore per la scomparsa di Mateo: "Non ti dimenticheremo mai"

"Il tuo club non ti dimenticherà mai, riposa in pace": un messaggio della sua squadra di pallanuoto, lo Stadium Casablanca, per ricordare Mateo Correas, il 21enne studente spagnolo morto nelle prime ore di sabato dopo essere stato investito sulla Statale 100, nelle vicinanze di Adelfia, in provincia di Bari.

Una tragedia al vaglio dei Carabinieri, impegnati nel ricostruire la dinamica dell'incidente: resta da chiarire, infatti, come mai il giovane stesse percorrendo quella strada in piena notte. Il 21enne, in Italia per il progetto Erasmus, secondo una ricostruzione, è stato travolto in direzione Bari attorno alle 3 del mattino da un'auto. Il conducente del veicolo si è poi fermato per prestare i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare.

Sui social numerosi i messaggi per commemorare Mateo, in particolare propio dal mondo dello sport che praticava: tra questi anche quello del Cn Helios che si unice al "dolore dello Stadium Casablanca, in particolare - si legge - della nostra sezione di Pallanuoto, e trasmettiamo le nostre più sentite condoglianze, sostegno e affetto ai familiari e agli amici di questo grande sportivo, in questo momento così difficile".