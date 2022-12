Schianto auto-bus nel Barese: Toritto, Mola e Palo piangono le tre giovani vittime

Tre comunità in lutto per la perdita di tre giovani vite. Toritto, Mola e Palo del Colle piangono Michele, Elisa e Sara, morte domenica scorsa dopo un terribile incidente sulla statale 96, a Modugno. La 25enne Elisa Buonsante era di Mola: "Sono profondamente addolorato e senza parole per quanto accaduto - ha dichiarato il sindaco di Mola di Bari Giuseppe Colonna - Come Comunità ci stringiamo forte alla famiglia, agli amici ed ai conoscenti della nostra giovane concittadina e di tutti i ragazzi coinvolti". La ragazza era seduta nei sedili posteriori della Mini Cooper distrutta dall'impatto, insieme alla 19enne Sara Grimaldi di Palo del Colle: "Sono profondamente addolorato per questa grave tragedia - dichiara il sindaco Tommaso Amendolara - Il dolore coinvolge tutta la nostra comunità". Sul colpo è morto anche il terzo passeggero che sedeva nei sedili posteriori, il 21enne Michele Traetta di Toritto. Per i suoi funerali "sarà proclamato il lutto cittadino", ha precisato il primo cittadino, Pasquale Regina.

Grande commozione e cordoglio nei commenti sui social, sgomento fra chi conosceva le vittime. "Mi hai sempre cercata e ci siamo sempre state anche se in modo particolare, l'una per l'altra - scrive un'amica di Elisa Buonsante - sappi che farai sempre parte di me". La comitiva di ragazzi pare fosse diretta a Bitonto, Elisa lo avrebbe comunicato ad un amico in alcuni messaggi su whatsapp, pochi minuti prima del terribile incidente. "Eravamo amiche e poi ognuno per la sua strada - commenta un'altra amica di Elisa su facebook - tu mi cercavi sempre ed io non ti rispondevo mai a causa del mio orgoglio, a volte non ci rendiamo conto che la vita è adesso". "Non esiste conforto che io possa arrecare per la grande perdita di Elisa, mi dispiace tantissimo - scrive una donna sulla pagina del sindaco di Mola, Giuseppe Colonna - la ricorderò sempre con tanto affetto, mi avvicino al dolore della famiglia e porgo le mie sentite condoglianze . Ai genitori e al fratello un forte abbraccio".