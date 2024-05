Tre ragazzi morti dopo schianto sulla Statale 96 a Modugno: rinviato a giudizio 30enne

La gup del Tribunale di Bari, Rossana De Cristofaro, ha disposto il rinvio a giudizio di Gaetano Caputi, 30enne barese ritenuto responsabile dell'incidente avvenuto l'11 dicembre 2022 sulla Strada Statale 96, tra Bari e Modugno, in cui persero la vita 19enne Sara Grimaldi, la 25enne Elisa Buonsante e il 21enne Michele Traetta, con un quarto ragazzo ferito in modo grave. L'inchiesta sul terribile schianto è condotta dal sostituto procuratore Manfredi Dini Ciacci. Caputi è accusato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravissime.

Secondo una ricostruzione, la Mini guidata da Caputi sulla quale viaggiavano i ragazzi, si è scontrata con un bus per poi schiantarsi contro un guardrail. In base alle indagini, lo scontro con il pullman, il quale si stava immettendo sulla carreggiata da un'area di servizio sarebbe avvenuto a seguito di un sorpasso a destra da parte dell'automobile, che avrebbe proceduto "ad una velocità di molto superiore al massimo consentito". Nello schianto si salvarono proprio il 30enne e un altro dei passeggeri, che riportò lesioni guaribili in 30 giorni.

La giudice ha respinto le istanze di rito abbreviato e non luogo a procedere presentate dal legale di Caputi, disponendo l'udienza dibattimentale per il prossimo 3 ottobre dinanzi al giudice monocratico.